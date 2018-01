I medici dell’ospedale Umberto I di Siracusa hanno amputato la mano a un quindicenne di Siracusa al quale è scoppiato un petardo.

L’incidente è accaduto ieri notte in via Vermexio, a Siracusa, dove il minorenne si trovava con altri amici. Il petardo, raccolto da terra, gli è esploso in mano. Indagano i carabinieri.