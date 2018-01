La Guardia di Finanza di Siracusa, ha eseguito nei confronti di Corrado Giuseppe Fiaschè, di 50 anni, e della moglie Concetta Rasizzi, di 48, residenti a Melilli, un provvedimento di confisca di beni per 2,8 milioni di euro ai sensi del codice antimafia. Nel 2013 i beni erano stati sequestrati.

I due coniugi, appartenenti ai “caminanti” erano stati oggetto di indagini patrimoniali da parte dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Siracusa in quanto, pur non avendo mai lavorato erano proprietari di disponibilità finanziarie, beni immobili e automezzi per un valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati nei diversi anni oggetto di indagine.

I due inoltre avevano collezionato decine di denunce cui sono seguite anche sentenze di condanna per reati contro il patrimonio (furti in abitazione e truffe) ed anche contro la persona (lesioni). Le Fiamme Gialle siracusane,

coordinate dal Procuratore Francesco Paolo Giordano, e dirette dal pm. Andrea Palmieri, hanno ricostruito il cospicuo patrimonio finanziario ed immobiliare accumulato dalla coppia.

Il Tribunale di Siracusa nel dicembre scorso ha emesso il provvedimento di confisca dei beni sequestrati nel 2013 disponendo, quindi, l’acquisizione al patrimonio dello Stato, di disponibilità finanziarie per € 2.770.000 euro e un terreno del valore di 60 mila euro.