Una coppia è stata denunciata dalla polizia per maltrattamenti di animali. Gli agenti del commissariato hanno scoperto un vero lager per cani in un casolare in via Montessori a Noto (Sr). L’ispezione di polizia e veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale è avvenuta in seguito ad alcune denunce.

Nell’immobile erano ricoverati alcuni cani, tra cui meticci ed un corso che vivevano in precarie condizioni igieniche. Uno degli animali era in stato di malnutrizione. I cani sono stati trasferiti nell’ex rifugio canile in contrada Volpiglia.

foto archivio