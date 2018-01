Un 23enne, body builder per passione, è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di sostanze dopanti. I militari del Nas di Ragusa e della Compagnia Carabinieri di Siracusa hanno effettuato una perquisizione domiciliare trovando oltre 110 confezioni di farmaci ad azione dopante, per un valore di più di 2 mila euro.

I carabinieri continueranno nelle azioni per evitare un uso di sostanze e farmaci particolarmente pericolosi per la salute.