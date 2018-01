Sono diciotto i partecipanti al primo corso per agrichef organizzato a Carlentini (Sr) nell’agriturismo “Il Giardino del Sole” iniziato stamani. Un’aula in cui i cuochi contadini (qualifica essenziale per accedere a questa scuola, è infatti coltivare e allevare i prodotti) conosceranno trucchi e segreti dell’arte che lega la cucina al territorio.

Sui banchi si potranno apprendere le tecniche più moderne per servire piatti che esaltano l’esperienza storica ma anche le prospettive. Un programma articolato iniziato con i saluti del presidente Coldiretti di Siracusa, Alessandra Campisi, e del direttore, Calogero Maria Fasulo. I lavori sono stati avviati dal Direttore nazionale di Terranostra, Tony De Amicis. Poi il via libera alle lezioni con l’alternanza teoria e pratica con il presidente nazionale Terranostra, Diego Scaramuzza e la prima e finora unica Agrichef siciliana, Daniela Barbera. Tra i docenti del corso Accursio Craparo, chef stellato.

Nei tre giorni saranno affrontate le tematiche sulla sicurezza alimentare con Ronaldo Manfredini, Capo Area Sicurezza alimentare Coldiretti e quelle del buon bere con Teresa Gasbarro, delegata dell’organizzazione nazionale assaggiatori di vini.

Al termine della tre giorni di lavori gli Agrichef riceveranno il diploma dal presidente regionale Terranostra, Roberto Caruana e da Francesco Ferreri, Presidente regionale Coldiretti.