La regola del Maritime non conosce eccezioni. I ragazzi guidati da coach Miki si prendono la vittoria sul campo del Ciampino, bissan​​​​o il risultato dell’andata (7-0) e proseguendo la corsa solitaria in testa alla classifica. Con i tre punti del recupero, il vantaggio dei bianco-blu sale a +11 punti; sono 12, invece, le vittorie consecutive su altrettante gare giocate in campionato. Il settebello reca le firme di Mancuso (che sblocca il risultato), Crema, capitan Everton, Braga e Spampinato alle quali va aggiunta la doppietta di Lemine che vale il primato nella classifica cannonieri con 13 reti.

Le dichiarazioni post-gara. “Ringrazio la dirigenza del Ciampino Anni Nuovi per la squisita e perfetta accoglienza che ci ha riservato” afferma il presidente del Maritime, Giuseppe Ciccarello. Il difensore del Maritime, Luca Rossi, invece, commenta così la vittoria. “La partita è stata come ce l’aspettavamo, dall’inizio molto difficile; anche se siamo favoriti le partite iniziano sempre da 0-0; siamo stati bravi a sbloccarla e a continuare a premere sull’acceleratore per chiuderla, anche se abbiamo concesso un paio di occasioni nel primo tempo”. Rossi prosegue analizzando anche la sua prestazione. “Il mister mi sta dando fiducia e sono felice di questo, cerco di dare sempre tutto me stesso quando mi chiama per entrare in campo, sono felice per quello che ho fatto oggi, credo di aver interpretato bene il gioco del mister e di aver fatto quello che vuole da me”. Gara dal sapore particolare per Rossi che a Roma è di casa. “È sempre bello tornare nella propria città, anche se le vacanze di Natale sono finite da poco, è sempre un piacere respirare l’aria di casa propria; sono venuti a vedere la partita i miei genitori, i miei parenti, tanti amici e la mia ragazza: ovviamente è stato bellissimo poterli rivedere anche se solo per qualche ora”. Ad Alejandro Lemine capo cannoniere del girone, il compito di allargare l’inquadratura, puntando l’attenzione sulla classifica. “Il vantaggio ora è grande – dice – ma non siamo mai sazi, vogliamo continuare cosi, partita dopo partita, senza pensare al vantaggio che abbiamo sulla seconda in classifica”. Lemine prosegue commentando la sua prestazione e quella della squadra. “Sono contento della mia doppietta e della mia prestazione, ma la cosa che conta di più è la prestazione della squadra e non quella del singolo: è anche grazie a miei compagni se riesco a fare gol”.

CIAMPINO ANNI NUOVI-MARITIME AUGUSTA 0-7

CIAMPINO ANNI NUOVI: Tomaino, Becchi, Terlizzi, Dall’Onder, Dominici, Pauciullo, Lutta, Mendes, Salvi, Lemma, Silvani, Giannone. All. Micheli.

MARITIME AUGUSTA: Putano, Spampinato, Batata, Mancuso, Lemine, Follador, Rossi, Guedes, Zanchetta, Crema, Braga, Dal Cin. All. Miki Garcia Belda.

ARBITRI: Pasquale Marcello Falcone (Foggia), Nicola Acquafredda (Molfetta) CRONO: Andrea Seminara (Tivoli)

RETI: 0’15” p.t. Mancuso (M), 18’16” Crema (M), 19’07” Batata (M), 6’43” s.t. Lemine (M), 10’57” Braga (M), 16’15” Lemine (M), 19’53” Spampinato.