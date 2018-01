I carabinieri del nucleo operativo sono intervenuti in una ludoteca a Siracusa, su richiesta del gestore, perché un bimbo si trovava lì da diverse ore dopo l’orario di chiusura perché i genitori non lo venivano a prendere. Il responsabile della ludoteca ha detto ai militari che, nonostante i numerosi tentativi di contattare i genitori del bambino, non aveva avuto alcuna risposta.

E uno dei nonni lo avrebbe minacciato se lo avesse chiamato ancora. I carabinieri, che hanno scoperto che i genitori erano soliti lasciare il bimbo in ludoteca ore dopo l’orario consentito, hanno avviato le indagini per delineare eventuali responsabilità penali dei genitori.